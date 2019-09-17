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10:36, 17 сентября 2019 630
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Приезжают регулярно. На свалке в Рязанской области вновь заметили мусоровозы с московскими номерами

Приезжают регулярно. На свалке в Рязанской области вновь заметили мусоровозы с московскими номерами

На рыбновскую свалку твердых бытовых отходов регулярно приезжают грузовики с московскими номерами. Местные жители передали в редакцию RZN.info фотографии машин, заполненных мусором.

По словам очевидцев, автомобили ежедневно по утрам въезжают на рыбновскую свалку, находящуюся между селами Баграмово и Мантурово.

Рыбновцы обеспокоены, что их район, находящийся в относительной близости от столицы, стал принимать московский мусор. Также они утверждают, что свалка регулярно тлеет.

По данным местных жителей, на утро 17 сентября дым от полигона идет уже третий день без остановки.

Редакция готовит запросы в администрацию Рыбновского района с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, что в недавнем интервью ТАСС Николай Любимов пообещал не предоставлять свалки в Рязанской области для приема московского мусора.

В 2018 году московский мусор отвозили на полигон под Касимовом. После проверки в областном правительстве власти заявили, что московский мусор привезли на свалку без согласования.


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