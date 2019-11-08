Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области

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Переполненные контейнеры, неубранные пакеты вокруг, антисанитария и вонь. Именно эти жалобы с 1 ноября стали самыми популярными для рязанцев в соцсетях.
Теперь жители публикуют в Instagram и «ВКонтакте» фотографии своих мусорок чаще, чем селфи и еду. Что же произошло?
Дело в том, что с ноября в Рязанской области к работе приступил единый региональный оператор ТКО «Эко-Пронск». Эта компания должна вывозить весь мусор жителей области. Мы постараемся объединить наиболее часто задаваемые вопросы о новом вывозе мусора и ответить на них.
Почему мусор перестали убирать?
Мусорный оператор все объясняет «переходным периодом» и «техническим моментом», который скоро планируют утрясти.
«Есть управляющие компании, которые 31 октября все вычистили добросовестно, и нам 1 октября пришлось убрать дневное накопление. И есть те, кто два дня специально не убирал», — сетуют в компании.
Как утверждают в «Эко-Пронск», сейчас они корректирует адреса контейнерных площадок и график вывоза в зависимости от места и объема накопления мусора. Почему-то в некоторых районах до сих пор не определены площадки, с которых будут вывозить мусор.
То есть жителям предлагают немного подождать, пока «реформа не встанет на рельсы».
Оператор объясняет, что раньше в Рязанской области мусор вывозился всего из 800 населенных пунктов, а теперь мусорный оператор начал убирать отходы даже из самых отдаленных деревень. По их словам, к уже имеющимся 800 населенным пунктам добавилось еще 1900 поселений и в каждый нужно отправить технику.
Куда пропали контейнеры?
На некоторых площадках в Рязани и других населенных пунктах стали пропадать контейнеры. Объяснение у оператора находится и этому: оказывается, некоторые управляющие компании без предупреждения убрали баки под отходы, поэтому люди начали выкидывать мусор прямо на землю.
Закупка контейнеров в данное время ведется, их тоже обещают поставить «в ближайшее время».
Кто уберет просыпавшийся мусор?
Оператор не обязан убирать и поддерживать чистоту на контейнерных площадках.
Эта работа лежит на управляющих компаниях и местных администрациях.
Как часто будут вывозить мусор?
Мусорный оператор, ссылаясь на СанПиН, отмечает, что в холодное время (при температуре +5 °C и ниже) отходы намерены вывозить не реже одного раза в трое суток.
В теплый период вывозить планируют ежедневно.
Сколько теперь платить за вывоз мусора?
Однозначно, палата за услуги ЖКХ повысится для каждого рязанца. В месяц жители региона должны платить мусорному оператору около 95 рублей с человека, в квитанциях по оплате услуг ЖКХ с ноября появится отдельная графа.
Раньше плата входила в содержание жилья, теперь ее должны вычесть.
К примеру в соцсетях фигурируют суммы в 12 и 26 рублей, а у автора текста сумма за содержание жилья осталась прежней.
Выходит, что семья из четырех человек (при условии, что они все прописаны в доме) должна дополнительно в месяц выложить 380 рублей.
Придется ли платить в местах, где прописан, но не живешь?
Да. Как было сказано выше, сумма начисляется по количеству проживающих в доме.
Платить ежемесячно придется и за дачи, в которых вы можете не появляться месяцами.
Если в доме никто не прописан, то тариф будут рассчитываться с учетом количества собственников.
Появятся ли льготы?
Спикер облдумы Аркадий Фомин уже заявил, что намерен проработать вопрос о льготах за тариф на вывоз мусора с заксобранием в 2020 году.
Куда жаловаться на свалки?
Сейчас, буквально в ручном режиме мусорный оператор реагирует на жалобы рязанцев в
По вопросам несвоевременного вывоза мусора жители могут обратиться в диспетчерскую «Эко-Пронска»: 70-10-50.
Также рязанцы могут напрямую звонить территориальным менеджерам.
Рязань:
Железнодорожный район — Александр Евгеньевич Николаев —
Московский район — Денис Сергеевич Терешенков —
Октябрьский район — Евгений Викторович Федоров —
Советский район — Геннадий Владимирович Верменчук —
Рязанская область:
Захаровский район — Александр Евгеньевич Николаев —
Рыбновский район, Рязанский район — Денис Сергеевич Терешенков —
Касимов, Касимовский, Клепиковский районы — Александр Викторович Харитонов —
Сасово, Сасовский, Шацкий, Ермишинский, Кадомский, Пителинский районы — Роман Сергеевич Першин —
Скопин, Скопинский, Михайловский, Пронский, Милославский районы — Геннадий Анатольевич Семин —
Шиловский, Спасский, Чучковский, Путятинский районы — Юлия Ивановна Серовская —
Александро-Невский, Кораблинский, Ряжский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский районы — Ольга Сергеевна Микитюк —
Рязанская область стала одной из самых последних, где началась «мусорная реформа».
Если обратиться к раннему опыту, то становится понятно, что с такими же проблемами столкнулись в Амурской, Волгоградской, Омской, Ростовской, Свердловской, Томской областях, республике Коми, Красноярском крае и других регионах.
Получается, у нашей области было время, чтобы изучить печальный опыт и заранее предусмотреть подобные провалы. Но этого не произошло.
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