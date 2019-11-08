Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области

Переполненные контейнеры, неубранные пакеты вокруг, антисанитария и вонь. Именно эти жалобы с 1 ноября стали самыми популярными для рязанцев в соцсетях.

Теперь жители публикуют в Instagram и «ВКонтакте» фотографии своих мусорок чаще, чем селфи и еду. Что же произошло?

Дело в том, что с ноября в Рязанской области к работе приступил единый региональный оператор ТКО «Эко-Пронск». Эта компания должна вывозить весь мусор жителей области. Мы постараемся объединить наиболее часто задаваемые вопросы о новом вывозе мусора и ответить на них.

Почему мусор перестали убирать?

Мусорный оператор все объясняет «переходным периодом» и «техническим моментом», который скоро планируют утрясти.

«Есть управляющие компании, которые 31 октября все вычистили добросовестно, и нам 1 октября пришлось убрать дневное накопление. И есть те, кто два дня специально не убирал», — сетуют в компании.

Как утверждают в «Эко-Пронск», сейчас они корректирует адреса контейнерных площадок и график вывоза в зависимости от места и объема накопления мусора. Почему-то в некоторых районах до сих пор не определены площадки, с которых будут вывозить мусор.

То есть жителям предлагают немного подождать, пока «реформа не встанет на рельсы».

Оператор объясняет, что раньше в Рязанской области мусор вывозился всего из 800 населенных пунктов, а теперь мусорный оператор начал убирать отходы даже из самых отдаленных деревень. По их словам, к уже имеющимся 800 населенным пунктам добавилось еще 1900 поселений и в каждый нужно отправить технику.

Куда пропали контейнеры?

На некоторых площадках в Рязани и других населенных пунктах стали пропадать контейнеры. Объяснение у оператора находится и этому: оказывается, некоторые управляющие компании без предупреждения убрали баки под отходы, поэтому люди начали выкидывать мусор прямо на землю.

Закупка контейнеров в данное время ведется, их тоже обещают поставить «в ближайшее время».

Кто уберет просыпавшийся мусор?

Оператор не обязан убирать и поддерживать чистоту на контейнерных площадках.

Эта работа лежит на управляющих компаниях и местных администрациях.

Как часто будут вывозить мусор?

Мусорный оператор, ссылаясь на СанПиН, отмечает, что в холодное время (при температуре +5 °C и ниже) отходы намерены вывозить не реже одного раза в трое суток.

В теплый период вывозить планируют ежедневно.

Сколько теперь платить за вывоз мусора?

Однозначно, палата за услуги ЖКХ повысится для каждого рязанца. В месяц жители региона должны платить мусорному оператору около 95 рублей с человека, в квитанциях по оплате услуг ЖКХ с ноября появится отдельная графа.

Раньше плата входила в содержание жилья, теперь ее должны вычесть.

К примеру в соцсетях фигурируют суммы в 12 и 26 рублей, а у автора текста сумма за содержание жилья осталась прежней.

Выходит, что семья из четырех человек (при условии, что они все прописаны в доме) должна дополнительно в месяц выложить 380 рублей.

Придется ли платить в местах, где прописан, но не живешь?

Да. Как было сказано выше, сумма начисляется по количеству проживающих в доме.

Платить ежемесячно придется и за дачи, в которых вы можете не появляться месяцами.

Если в доме никто не прописан, то тариф будут рассчитываться с учетом количества собственников.

Появятся ли льготы?

Спикер облдумы Аркадий Фомин уже заявил, что намерен проработать вопрос о льготах за тариф на вывоз мусора с заксобранием в 2020 году.

Куда жаловаться на свалки?

Сейчас, буквально в ручном режиме мусорный оператор реагирует на жалобы рязанцев в группе «ВКонтакте».

По вопросам несвоевременного вывоза мусора жители могут обратиться в диспетчерскую «Эко-Пронска»: 70-10-50.

Также рязанцы могут напрямую звонить территориальным менеджерам.

Рязань:

Железнодорожный район — Александр Евгеньевич Николаев — +7 (910) 500-65-01 ;

Московский район — Денис Сергеевич Терешенков — +7 (910) 500-56-42 ;

Октябрьский район — Евгений Викторович Федоров — +7 (910) 500-61-09 ;

Советский район — Геннадий Владимирович Верменчук — +7 (910) 500-67-91 .

Рязанская область:

Захаровский район — Александр Евгеньевич Николаев — +7 (910) 500-65-01 ;

Рыбновский район, Рязанский район — Денис Сергеевич Терешенков — +7 (910) 500-56-42 ;

Касимов, Касимовский, Клепиковский районы — Александр Викторович Харитонов — +7 (910) 500-48-38 ;

Сасово, Сасовский, Шацкий, Ермишинский, Кадомский, Пителинский районы — Роман Сергеевич Першин — +7 (910) 500-37-69 ;

Скопин, Скопинский, Михайловский, Пронский, Милославский районы — Геннадий Анатольевич Семин — +7 (910) 500-26-55 ;

Шиловский, Спасский, Чучковский, Путятинский районы — Юлия Ивановна Серовская — +7 (910) 500-14-84 ;

Александро-Невский, Кораблинский, Ряжский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский районы — Ольга Сергеевна Микитюк — +7 (910) 500-18-56 .

Рязанская область стала одной из самых последних, где началась «мусорная реформа».

Если обратиться к раннему опыту, то становится понятно, что с такими же проблемами столкнулись в Амурской, Волгоградской, Омской, Ростовской, Свердловской, Томской областях, республике Коми, Красноярском крае и других регионах.

Получается, у нашей области было время, чтобы изучить печальный опыт и заранее предусмотреть подобные провалы. Но этого не произошло.