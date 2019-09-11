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9:41, 11 сентября 2019 183
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Пока мы московский мусор точно не ждем — Любимов

Пока мы московский мусор точно не ждем — Любимов

Фото: Pixabay.com

В ближайшее время в Рязанскую область не будут привозить мусор из Москвы. Об этом заявил ТАСС губернатор региона Николай Любимов.

По словам политика, есть «недобросовестные компании, которые втихую принимают мусор», но это отдельные случаи.

«Массовости пока еще никакой нет. Это объективно, потому что транспортное плечо у нас больше, чем в других регионах, — сказал губернатор. — Да и на полигонах места не слишком много, мы нацелены на то, чтобы в первую очередь свою проблему решить. Мы пока в начале пути для себя, не говоря уже о московском мусоре».

Как подчеркнул глава Рязанской области, власти субъектов надеются, что вопрос распределения отходов в межрегиональных отношениях решит Российский экологический оператор.

Напомним, 1 января в России началась реформа обращения с ТКО. Ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу.


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