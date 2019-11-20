В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей

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В пятницу, 22 ноября, вступит в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители. Поправки внесли в приказ 344Н, документ подписала глава Минздрава Вероника Скворцова.
Как сообщили в эфире Первого канала, получить медицинскую справку станет сложнее и дороже. Теперь недостаточно просто посетить нарколога, необходимо сдать еще и два анализа — кровь и мочу — для определения алконагрузки и наличия в организме психоактивных веществ.
Утром в среду, 20 ноября, очереди в наркодиспансеры выстроились сразу в нескольких регионах, в том числе в Рязанской области. Люди спешат получить справки по старой цене — несколько сотен рублей. С 22 ноября эта сумма увеличится до нескольких тысяч.
Новые цены можно посмотреть
Фото из группы «Рязанский Формат»
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.