Под Рязанью упал военный беспилотник

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В субботу, 16 ноября, под Рязанью разбился беспилотный летательный аппарат «Орион» разработки компании «Кронштадт». Об этом рассказал Олег Кондратов.
По словам мужчины, беспилотник упал в 13:00 у жилого дома в поселка Листвянка, срубив половину растущей в огороде сосны.
«Крушение произошло на перекрестке двух тропинок, где часто гуляют местные жители. Чудом никто не погиб», — отметил рязанец.
Позже случившееся
Фото Олега Кондратова
Справка:
БЛА «Орион» разрабатывается для Минобороны России с 2011 года. Этой осенью поступил в опытную эксплуатацию.
Является первым российским средневысотным БЛА большой продолжительности полета. В боевом варианте может нести до четырех ракет, что также впервые для отечественной авиации.
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