Ректор РГУ во вторник выйдет на работу и проведет пресс-конференцию

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Во вторник, 12 ноября, ректор РГУ Андрей Минаев выйдет на работу после прекращения уголовного дела и проведет пресс-конференцию.
Об этом сообщается на
Напомним, в четверг, 7 ноября, в отношении Минаева и проректора Елены Кирьяновой
Выяснилось, что выданные в качестве премии деньги
Причиненный вред они загладили, извинившись перед коллективом РГУ, а также
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.