Стало известно, куда потратили фиктивные премии деканов РГУ

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В четверг, 7 ноября,
В релизе говорится, что выданные в качестве премии деньги пошли на покупку бумаги и расходных материалов к офисной технике, продукции с символикой вуза и различных предметов служебного пользования.
Ранее сообщалось, что более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии Минобрнауки, чтобы повлиять на результат аккредитации.
Напомним, в четверг, 7 ноября, в отношении Минаева и проректора Елены Кирьяновой
Причиненный вред они загладили, извинившись перед коллективом РГУ, а также
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.