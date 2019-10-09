Следователи опубликовали видео с подозреваемым в убийстве рязанского ветерана и его супруги

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Следователи опубликовали на YouTube видео с подозреваемым в убийстве рязанского ветерана и его супруги. Оно представляет собой нарезку из коротких роликов. На них видно, как молодой человек покупает на кассе магазина энергетик, затем его ведут по лестнице оперативники, после можно увидеть кадры с допроса.
Напомним, тела погибших супругов Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.
С Павлом и Риммой Макеевыми
Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве
Рязанский губернатор
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