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Рязанская епархия проверит священника, которого жена обвинила в избиении. Об этом в воскресенье, 27 октября,
В пресс-службе епархии уточнили, что разбирательство в отношении иерея Казанского женского монастыря уже идет.
Напомним, супруга священника написала заявление в полицию. Родственник женщины рассказал RZN.info, что у нее «гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга». По словам мужчины, священник
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