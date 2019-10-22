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На реконструкцию конезавода в Старожилове не удалось найти инвестора. Об этом во вторник, 22 октября, на заседании правительства сообщил губернатор Николай Любимов.
«Нереально вложить столько денег инвестору на реставрацию. Здесь
«Пока что мы не нашли выход из этой ситуации, но потерять этот объект нельзя», — заключил политик.
Напомним, в 2017 году конезавод
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