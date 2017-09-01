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15:04, 1 сентября 2017 462
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Старожиловский конезавод сдадут в аренду для реставрации

Старожиловский конезавод сдадут в аренду для реставрации

Федеральное Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры сдаст в аренду Старожиловский конезавод фон Дервиза. Об этом сообщила рязанская инспекция по охране объектов наследия. Здание готовы предоставить в пользование на 49 лет по ставке рубль в год при условии, что арендатор за семь лет отреставрирует его.

Программа «Аренда за 1 рубль» реализуется по всей стране, указано на сайте агентства. Ее разработали Минкульт, Минэкономразвития и Росимущества с целью привлечь частный капитал для приведения в порядок обветшавших и зачастую неиспользуемых объектов наследия.

Фото с сайта bellabs


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