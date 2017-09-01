Старожиловский конезавод сдадут в аренду для реставрации

Федеральное Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры сдаст в аренду Старожиловский конезавод фон Дервиза. Об этом сообщила
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Фото с сайта bellabs
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Федеральное Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры сдаст в аренду Старожиловский конезавод фон Дервиза. Об этом сообщила
Программа «Аренда за 1 рубль» реализуется по всей стране, указано на
Фото с сайта bellabs
© RZN.info
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