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22:50, 1 августа 2018 260
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На реконструкцию Старожиловского конезавода требуется более миллиарда рублей

На реконструкцию Старожиловского конезавода требуется более миллиарда рублей

На реконструкцию Старожиловского конезавода фон Дервиза требуется более миллиарда рублей. Об этом рассказал губернатор Николай Любимов на пресс-конференции в Москве в среду, 1 августа.

На встрече глава региона и министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов обсудили с журналистами тему Международного форума древних городов и затронули вопросы сохранения памятников истории и культуры.

Он отметил, что в настоящее время Старожиловский конезавод принадлежит Министерству культуры России и находится в полуразрушенном состоянии.

«Нельзя допустить, чтобы мы потеряли этот объект. Сейчас мы выходим на переговоры с одним из иностранных инвесторов, который занимается в России деятельностью, связанной с коневодством. Надеемся, что удастся его заинтересовать», — рассказал Любимов.

По его словам, на реконструкцию половины объектов конезавода, включая конюшни, требуется порядка миллиарда рублей, но средства из федерального бюджета на этот объект «в ближайшее время найти не удастся».

«Мы об этом говорили и с министром культуры, и с министром сельского хозяйства. Единственное, что сейчас можно сделать — привлечь инвесторов, — пояснил Любимов. — Объект уникальный, и думаю, что, в конце концов, мы найдем того, кто смог бы этим заниматься».

Напомним, в 2017 году конезавод включили в программу «Аренда за 1 рубль», чтобы привлечь частный капитал для приведения в порядок объекта наследия.


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