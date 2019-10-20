Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:27, 20 октября 2019 165
 0    0

В полиции подтвердили, что пешехода у «Водоканала» сбил насмерть пьяный сотрудник

В полиции подтвердили, что пешехода у «Водоканала» сбил насмерть пьяный сотрудник

В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали аварию со сбитым насмерть пешеходом у «Водоканала».

ДТП произошло в субботу, 19 октября, примерно в 23:55 возле дома №5 на Касимовском шоссе.

За рулем кроссовера Hyundai находился пьяный сотрудник ОМВД по Советскому району. Он сбил 43-летнего рязанца на нерегулируем пешеходном переходе. Мужчина скончался на месте происшествия.

По данным пресс-службы, оперативник находился на личном автомобиле, не в служебное время, был без полицейской формы.

«По факту случившегося проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен по отрицательным основаниям», — уточнили в ведомстве.

Материалы дела передали в СУ СКР по Рязанской области.

Фото из соцсетей


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 5 299
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 5 158
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 3 845
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 1 985
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:41, 18 октября 2019 3 691
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 4
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум