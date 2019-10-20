В полиции подтвердили, что пешехода у «Водоканала» сбил насмерть пьяный сотрудник

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В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали аварию со сбитым насмерть пешеходом у «Водоканала».
ДТП произошло в субботу, 19 октября, примерно в 23:55 возле дома №5 на Касимовском шоссе.
За рулем кроссовера Hyundai находился
По данным пресс-службы, оперативник находился на личном автомобиле, не в служебное время, был без полицейской формы.
«По факту случившегося проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен по отрицательным основаниям», — уточнили в ведомстве.
Материалы дела передали в СУ СКР по Рязанской области.
Фото из соцсетей
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