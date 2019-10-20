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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Пешехода у «Водоканала» насмерть сбил пьяный полицейский. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Авария произошла после полуночи в воскресенье, 20 октября, на нерегулируемом пешеходной переходе. Белый кроссовер Hyundai
По данным источника, машиной управлял сотрудник ОМВД по Советскому району города. Он был пьян.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.