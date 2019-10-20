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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
Около «Водоканала» насмерть сбили мужчину. Об этом сообщили в группе «
По словам очевидцев, ДТП произошло в субботу, 20 октября, около 1:00. Свидетели утверждают, что водитель был сильно пьян и «не соображал, что ему говорят».
«Марка авто что-то типа Ford Fusion, Kuga или наподобие, белый, стоял на эвакуаторе, номера на морде были сняты, может, изначально был без них», — рассказал о попавшей в аварию машине один из подписчиков.
Другой пояснил, что пешеход был на «зебре», но от удара его откинуло на несколько десятков метров.
Подробности уточняются.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.