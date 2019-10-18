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10:15, 18 октября 2019 215
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Меценат выплатил еще полмиллиона за помощь в расследовании убийства рязанского ветерана

Меценат выплатил еще полмиллиона за помощь в расследовании убийства рязанского ветерана

За помощь в раскрытии убийства ветерана с супругой рязанец Михаил Агапкин получил полмиллиона. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на своей странице «ВКонтакте». Это вторые пятьсот тысяч, которые меценат выделил за время расследования двойного убийства.

Вначале полмиллиона перечислили в две благотворительные организации, так как глава рязанского следкома Владимир Никешкин сообщил, что «преступление раскрыто благодаря следователям и оперативным работникам». Он и предложил направить полмиллиона на «лечение ветеранов Великой Отечественной».

После официальных сообщений о том, что сумма перечислена, в правительство пришел рязанец Михаил Агапкин и сообщил, что у него есть благодарность от Владимира Никешкина за помощь в раскрытии убийства. Как оказалось, мужчина повесил на дом камеру видеонаблюдения, кадры позже изъяли оперативники. Как выяснилось, это видео помогло вычислить предполагаемого убийцу.


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