Меценат выплатил еще полмиллиона за помощь в расследовании убийства рязанского ветерана

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За помощь в раскрытии убийства ветерана с супругой рязанец Михаил Агапкин получил полмиллиона. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на своей странице «
Вначале полмиллиона
После официальных сообщений о том, что сумма перечислена, в правительство пришел рязанец Михаил Агапкин и сообщил, что у него есть благодарность от Владимира Никешкина за помощь в
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