Следователи рассказали, как рязанец помог раскрыть убийство ветеранов

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Полицейские поблагодарили рязанца Михаила Агапкина за помощь в раскрытии убийства ветеранов, передает
Отмечается, что Агапкин некоторое время назад повесил на дом камеру видеонаблюдения.
Во время осмотра места происшествия криминалисты самостоятельно обнаружили устройство и изъяли видеозапись, которая и помогла в конечном итоге раскрыть преступление.
Напомним, губернатор Николай Любимов рассказал, что меценат
Ранее рязанец
Пресс-секретарь губернатора Денис Арапов пояснил, что мужчина, узнав о выплаченных деньгах, обратился в правительство.
Письмо передали меценату, который 16 октября
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.