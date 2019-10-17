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15:39, 17 октября 2019 581
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Следователи рассказали, как рязанец помог раскрыть убийство ветеранов

Следователи рассказали, как рязанец помог раскрыть убийство ветеранов

Полицейские поблагодарили рязанца Михаила Агапкина за помощь в раскрытии убийства ветеранов, передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Анжелику Евдокимову.

Отмечается, что Агапкин некоторое время назад повесил на дом камеру видеонаблюдения.

Во время осмотра места происшествия криминалисты самостоятельно обнаружили устройство и изъяли видеозапись, которая и помогла в конечном итоге раскрыть преступление.

Напомним, губернатор Николай Любимов рассказал, что меценат выплатил обещанные полмиллиона за информацию об убийстве рязанских ветеранов.

Ранее рязанец пожаловался на невыплату полумиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана.

Пресс-секретарь губернатора Денис Арапов пояснил, что мужчина, узнав о выплаченных деньгах, обратился в правительство.

Письмо передали меценату, который 16 октября перевел по 250 тысяч в две организации: в Рязанскую городскую организацию Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и в Рязанское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».


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