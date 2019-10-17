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Полмиллиона за помощь в поимке подозреваемого в убийстве ветерана получили две благотворительные организации. Как рассказал пресс-секретарь губернатора Денис Арапов, в правительство пришло письмо от руководителя следственного управления по Рязанской области Владимира Никешкина, который сообщал, что «учитывая, что значимой информации от граждан, которая помогла бы в раскрытии преступления, не поступило, преступление раскрыто благодаря следователям и оперативным сотрудникам, вносим предложение пересмотреть вопрос о передаче обещанного денежного вознаграждения на лечение ветеранов Великой Отечественной».
Письмо передали меценату, который 16 октября перевел по 250 тысяч в две организации: в Рязанскую городскую организацию Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и в Рязанское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
Позже рязанец пожаловался на
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.