Пострадавшим при взрыве в Магнитогорске выделят 147 млн рублей на покупку жилья. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что размер помощи каждой семье будет зависеть от площади утраченного жилья, передает
Средства для обеспечения жильем 101 семьи выделят из резервного фонда правительства.
Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко проконтролировать быстрое доведение денег в регион.
Напомним, 31 декабря, из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного дома на улице Карла Маркса. Спасательная операция завершилась в четверг, 3 января. Из-под завалов подняли тела
Семьям погибших при обрушении в Магнитогорске
Фото