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21:24, 5 января 2019 451
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Семьям погибших при обрушении в Магнитогорске выплатят 65 миллионов

Семьям погибших при обрушении в Магнитогорске выплатят 65 миллионов

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в своем Twitter, что распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске подписано.

По его словам, на эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей.

Пособие семьям в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске составит один миллион на каждого погибшего, передает ТАСС.

Тем, кому причинен тяжкий или средней тяжести вред здоровью, будет выплачено по 400 тысяч рублей на человека, легкий вред — 200 тысяч.

Напомним, 31 декабря, из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного дома на улице Карла Маркса. Спасательная операция завершилась в четверг, 3 января. Из-под завалов подняли тела 39 погибших. Всех опознали.


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