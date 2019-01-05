Семьям погибших при обрушении в Магнитогорске выплатят 65 миллионов

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в своем
По его словам, на эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей.
Пособие семьям в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске составит один миллион на каждого погибшего, передает
Тем, кому причинен тяжкий или средней тяжести вред здоровью, будет выплачено по 400 тысяч рублей на человека, легкий вред — 200 тысяч.
Напомним, 31 декабря, из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного дома на улице Карла Маркса. Спасательная операция завершилась в четверг, 3 января. Из-под завалов подняли тела