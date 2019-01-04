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9:54, 4 января 2019 1 364
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В Магнитогорске опознали всех погибших при обрушении дома

В Магнитогорске опознали всех погибших при обрушении дома

В Магнитогорске опознали всех погибших при обрушении дома. Об этом в пятницу, 4 января, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, передает РИА «Новости».

В понедельник, 31 декабря, из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного дома на улице Карла Маркса. Спасательная операция завершилась в четверг, 3 января. Из-под завалов подняли тела 39 погибших.

В первые часы после трагедии спасти удалось 18 человек, еще шестерых спасли уже непосредственно при разборе завалов. Среди них — десятимесячный мальчик. Сейчас ребенка лечат в Москве.

С места трагедии вывезли около двух тысяч кубометров строительного мусора. В операции участвовали более 900 человек и 200 единиц техники.

Фото сайта ГУ МЧС по Челябинской области


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