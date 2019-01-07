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13:04, 7 января 2019 247
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Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что его состояние после ЧП существенно улучшилось, он активно реагирует и плачет, передает РИА «Новости».

«Он активно реагирует, общается с мамой. У него есть голос, это очень важно, со вчерашнего дня он поплакивает», — сказала Скворцова.

Она также отметила, что общий метаболизм мальчика стабилизировался, однако процесс реабилитации будет долгим.

Напомним, 31 декабря, из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного дома на улице Карла Маркса. Спасательная операция завершилась в четверг, 3 января. Из-под завалов подняли тела 39 погибших. Позже всех опознали.

Семьям погибших выплатят 65 миллионов. Фото ГУ МЧС по Челябинской области


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