Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что его состояние после ЧП существенно улучшилось, он активно реагирует и плачет, передает РИА «Новости».
«Он активно реагирует, общается с мамой. У него есть голос, это очень важно, со вчерашнего дня он поплакивает», — сказала Скворцова.
Она также отметила, что общий метаболизм мальчика стабилизировался, однако процесс реабилитации будет долгим.
Напомним, 31 декабря, из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного дома на улице Карла Маркса. Спасательная операция завершилась в четверг, 3 января. Из-под завалов
Семьям погибших