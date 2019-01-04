Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:08, 4 января 2019 1 356
 0    0

Не пенсией единой. Что изменится в законодательстве России в 2019 году

Не пенсией единой. Что изменится в законодательстве России в 2019 году

Фото: Pixabay.com

Нашумевшая в обществе пенсионная реформа, сокращение аналогового телевещания, повышение цен на продукты, технику и услуги из-за изменения ставки НДС, закон о самозанятых, новшества в долевом строительстве, усиление контроля за мигрантами и многое другое — RZN.info подготовил список законов, вступающих в силу в 2019 году.

Повысят пенсионный возраст

Анонсированный еще в июне закон о пенсионной реформе был одобрен Советом Федерации и подписан президентом 3 октября 2018 года. С 1 января 2019 года после поправок Владимира Путина возраст выхода на пенсию для мужчин составит 65 лет, для женщин — 60. Однако повышение пенсионного возраста не будет резким для всех россиян, а станет поэтапным.

При этом льготы для работающих на Севере, в силовых структурах, учителей и людей, которые получают социальные выплаты, также сохранятся.

НДС вырастет

Помимо изменения пенсионного возраста, в новом году вырастет налог на добавленную стоимость (НДС). Максимального значения ставка достигла в 1992 году и составляла 28%. Через год ее понизили до 20, а с 1 января 2004 года НДС в течение 14 лет составлял 18%. Налог с 1 января 2019 года вновь поднимут с привычных многим россиянам 18 до 20%. Власти обещают, что эта мера принесет в федеральный бюджет дополнительные два триллиона рублей, которые потратят на социальную политику.

Также в минфине считают, что повышение НДС «разгонит» рост цен, удерживая инфляцию в диапазоне 4-4,5%. Из-за этого, по мнению аналитиков, повысятся цены на продукты, топливо и автомобили, вырастет и стоимость услуг связи.

Введут налог для самозанятых

Также изменения в законодательстве затронут предпринимателей, работающих на себя. С 1 января их заставят платить налог для самозанятых, который составит 4% для физлиц и 6% для юрлиц соответственно. В виде бонуса бизнесмена освободят от уплаты НДФЛ в размере 13%. Обязательным условием для перехода в «самозанятые» стал размер дохода. Он не должен превышать двести тысяч рублей.

Законопроект утвердили в виде эксперимента для жителей Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.

Аналоговое телевидение… все

С 1 января 2019 года государство перестанет финансировать общедоступные телевизионные каналы в городах с населением менее ста тысяч человек. Это коснется «Первого канала», «России 1», «России 2», «России «Культура», «России 24», «НТВ», «Пятого канала», «Карусели», «ТВЦ», «ОТР».

Пока неизвестно, повлияют ли изменения в законодательстве на вещание сетевых каналов «РЕН ТВ», «ТНТ», и «СТС».

При этом, в Рязани аналоговое телевидение отключат в феврале. Предварительно, в эфире в течение недели будут транслировать информационное сообщение, после чего передатчик выключат. На заседании правительства глава региона Николай Любимов заявил о том, что область готова к переходу на цифровое вещание.

Спецсчета для дольщиков

С 1 июля 2019 года изменится порядок приобретения квартир в строящихся домах. Деньги покупателей будут поступать не застройщикам, а на спецсчета в банках. Их список определит ЦБ.

Само строительство будут финансировать бани, которые станут кредитовать застройщиков под определенный процент. Только после сдачи дома девелоперы получат доступ к спецсчетам.

Новая схема призвана обезопасить покупателей от сомнительных застройщиков, которые могут уйти с рынка или обанкротиться, не закончив возведения жилого комплекса. Деньги на спецсчетах застрахуют на сумму до 10 миллионов рублей, и в случае, если застройщик «прогорел», дольщик получит выплату из компенсационного фонда.

Как новый закон отразится на рынке недвижимости, говорить рано. Однако специалисты в сфере недвижимости полагают, что цены на первичное жилье вырастут и за безопасную стройку покупателям жилья придется дополнительно заплатить из своего кармана.

У мигрантов «снимут пальчики»

В 2019 году для всех иммигрантов введут обязательную процедуру снятия отпечатков пальцев. Согласно законопроекту, иностранец, въехавший в Россию в безвизовом порядке, должен будет по истечении 30 дней со дня въезда уведомить МВД о своем временном пребывании.

Помимо этого, всех, кто приедет в Россию больше, чем на месяц, будут фотографировать и заносить в единую базу.

Новые автомобильные номера: уже со следующего года

С 1 января 2019 года вступает в силу ГОСТ, вводящий новые размеры и формы государственных регистрационных знаков транспортных средств. Нововведение должно серьезно облегчить жизнь владельцам мотоциклов, американских и японских автомобилей. При этом, формат номеров остается прежним — М 000 ММ 55, где две последние цифры означают код региона. Помимо этого, в нем разрешат сверлить дополнительные отверстия, если они не затрагивают символы, флаг и код RUS.

Так, номера для мотоциклов станут меньше: их размер будет равен 230×125 мм. Кроме того, введут новые знаки для мопедов. Также утвердили новый «узкий» номер для автомобилей внутреннего рынка Японии и Северной Америки. Он будет иметь две строчки и войдет в стандартные крепления.

Появятся спецзнаки для легковых и грузовых ретроавтомобилей: отличие от обычных составит буква «К», отделенная чертой от остальных символов. Для спортивных машин в номере появится буква «С».

Отменят роуминг

Накануне праздников, 28 декабря, Владимир Путин, подписал документ об отмене национального роуминга. Так, с 1 июня 2019 года россиянам не придется переплачивать за услуги связи в поездках по стране, несмотря на недовольство операторов сотовых сетей.

Помимо этого, телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, который находится за пределами России, абонент будет оплачивать сам.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:47, 4 января 2019
Во время новогодних праздников в Рязанской области усилили контроль за энергообъектами
14:08, 4 января 2019
Не пенсией единой. Что изменится в законодательстве России в 2019 году
12:50, 4 января 2019
За три дня в Рязанской области изъяли 155 литров алкоголя
11:44, 4 января 2019
Житель Песочни торговал спиртным в своей квартире
21:08, 3 января 2019
Рязанские энергетики обеспечивают бесперебойное снабжение на новогодних каникулах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Косметика обеих марок гипоаллергенна.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 32 212
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 17
12:44, 30 декабря 2018 28 922
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
21:10, 31 декабря 2018 24 572
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:10, 3 января 2019 22 010
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
10:06, 1 января 2019 21 149
Рязанцы встретили Новый год на площади Ленина. Фото 1
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум