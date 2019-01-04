Не пенсией единой. Что изменится в законодательстве России в 2019 году

Нашумевшая в обществе пенсионная реформа, сокращение аналогового телевещания, повышение цен на продукты, технику и услуги из-за изменения ставки НДС, закон о самозанятых, новшества в долевом строительстве, усиление контроля за мигрантами и многое другое — RZN.info подготовил список законов, вступающих в силу в 2019 году.

Повысят пенсионный возраст

Анонсированный еще в июне закон о пенсионной реформе был одобрен Советом Федерации и подписан президентом 3 октября 2018 года. С 1 января 2019 года после поправок Владимира Путина возраст выхода на пенсию для мужчин составит 65 лет, для женщин — 60. Однако повышение пенсионного возраста не будет резким для всех россиян, а станет поэтапным.

При этом льготы для работающих на Севере, в силовых структурах, учителей и людей, которые получают социальные выплаты, также сохранятся.

НДС вырастет

Помимо изменения пенсионного возраста, в новом году вырастет налог на добавленную стоимость (НДС). Максимального значения ставка достигла в 1992 году и составляла 28%. Через год ее понизили до 20, а с 1 января 2004 года НДС в течение 14 лет составлял 18%. Налог с 1 января 2019 года вновь поднимут с привычных многим россиянам 18 до 20%. Власти обещают, что эта мера принесет в федеральный бюджет дополнительные два триллиона рублей, которые потратят на социальную политику.

Также в минфине считают, что повышение НДС «разгонит» рост цен, удерживая инфляцию в диапазоне 4-4,5%. Из-за этого, по мнению аналитиков, повысятся цены на продукты , топливо и автомобили, вырастет и стоимость услуг связи.

Введут налог для самозанятых

Также изменения в законодательстве затронут предпринимателей, работающих на себя. С 1 января их заставят платить налог для самозанятых, который составит 4% для физлиц и 6% для юрлиц соответственно. В виде бонуса бизнесмена освободят от уплаты НДФЛ в размере 13%. Обязательным условием для перехода в «самозанятые» стал размер дохода. Он не должен превышать двести тысяч рублей.

Законопроект утвердили в виде эксперимента для жителей Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.

Аналоговое телевидение… все

С 1 января 2019 года государство перестанет финансировать общедоступные телевизионные каналы в городах с населением менее ста тысяч человек. Это коснется «Первого канала», «России 1», «России 2», «России «Культура», «России 24», «НТВ», «Пятого канала», «Карусели», «ТВЦ», «ОТР».

Пока неизвестно, повлияют ли изменения в законодательстве на вещание сетевых каналов «РЕН ТВ», «ТНТ», и «СТС».

При этом, в Рязани аналоговое телевидение отключат в феврале . Предварительно, в эфире в течение недели будут транслировать информационное сообщение, после чего передатчик выключат. На заседании правительства глава региона Николай Любимов заявил о том, что область готова к переходу на цифровое вещание.

Спецсчета для дольщиков

С 1 июля 2019 года изменится порядок приобретения квартир в строящихся домах. Деньги покупателей будут поступать не застройщикам, а на спецсчета в банках. Их список определит ЦБ.

Само строительство будут финансировать бани, которые станут кредитовать застройщиков под определенный процент. Только после сдачи дома девелоперы получат доступ к спецсчетам.

Новая схема призвана обезопасить покупателей от сомнительных застройщиков, которые могут уйти с рынка или обанкротиться, не закончив возведения жилого комплекса. Деньги на спецсчетах застрахуют на сумму до 10 миллионов рублей, и в случае, если застройщик «прогорел», дольщик получит выплату из компенсационного фонда.

Как новый закон отразится на рынке недвижимости, говорить рано. Однако специалисты в сфере недвижимости полагают, что цены на первичное жилье вырастут и за безопасную стройку покупателям жилья придется дополнительно заплатить из своего кармана.

У мигрантов «снимут пальчики»

В 2019 году для всех иммигрантов введут обязательную процедуру снятия отпечатков пальцев. Согласно законопроекту, иностранец, въехавший в Россию в безвизовом порядке, должен будет по истечении 30 дней со дня въезда уведомить МВД о своем временном пребывании.

Помимо этого, всех, кто приедет в Россию больше, чем на месяц, будут фотографировать и заносить в единую базу.

Новые автомобильные номера: уже со следующего года

С 1 января 2019 года вступает в силу ГОСТ, вводящий новые размеры и формы государственных регистрационных знаков транспортных средств. Нововведение должно серьезно облегчить жизнь владельцам мотоциклов, американских и японских автомобилей. При этом, формат номеров остается прежним — М 000 ММ 55, где две последние цифры означают код региона. Помимо этого, в нем разрешат сверлить дополнительные отверстия, если они не затрагивают символы, флаг и код RUS.

Так, номера для мотоциклов станут меньше: их размер будет равен 230×125 мм. Кроме того, введут новые знаки для мопедов. Также утвердили новый «узкий» номер для автомобилей внутреннего рынка Японии и Северной Америки. Он будет иметь две строчки и войдет в стандартные крепления.

Появятся спецзнаки для легковых и грузовых ретроавтомобилей: отличие от обычных составит буква «К», отделенная чертой от остальных символов. Для спортивных машин в номере появится буква «С».

Отменят роуминг

Накануне праздников, 28 декабря, Владимир Путин, подписал документ об отмене национального роуминга. Так, с 1 июня 2019 года россиянам не придется переплачивать за услуги связи в поездках по стране, несмотря на недовольство операторов сотовых сетей.

Помимо этого, телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, который находится за пределами России, абонент будет оплачивать сам.