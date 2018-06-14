Медведев объявил о повышении пенсионного возраста

Глава кабмина Дмитрий Медведев объявил о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года, передает «
По его словам, переходный период будет «достаточно длинным».
«Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году», — отметил он.
Люди с большим трудовым стажем смогут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока.
Медведев также пообещал, что существующие льготы по досрочному выходу на пенсию сохранятся. Это касается тех, кто работает на опасном производстве, многодетных женщин, инвалидов по зрению и военной травме, чернобыльцев и «некоторых других категорий».
Соответствующий законопроект внесут в нижнюю палату парламента уже 14 июня.