Аналоговое телевидение отключат в Рязани в феврале

Аналоговое телевидение отключат в Рязани 11 февраля 2019 года. Об этом сообщил
Отмечается, что информационное сообщение на экране телевизора будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик выключат.
«До конца 2018 года все граждане нашей страны будут иметь возможность принимать бесплатно 20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве. Таким образом, решена проблема неравного доступа городских и сельских жителей к средствам массовой информации», — отметили в министерстве.
Напомним, ранее губернатор Николай Любимов
Кроме того, для волонтеров