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12:47, 29 августа 2018 1 158
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Владимир Путин предложил шесть изменений в проект пенсионной реформы. Главное 1

Владимир Путин предложил шесть изменений в проект пенсионной реформы. Главное

Президент России Владимир Путин предложил шесть изменений в проект пенсионной реформы. О них он рассказал в телеобращении. Полный текст опубликован на сайте Кремля.

Глава государства предложил следующие поправки:

  • увеличить возраст выхода на пенсию для женщин до 60, а не до 63 лет, как планировалось ранее;
  • ввести право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей: если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет;
  • установить уголовную и административную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии), а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Ввести повышенные пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста и программы повышения квалификации;
  • сохранить льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, и ряда других категорий. Оставить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. Ввести 25-процентную надбавку для сельских пенсионеров с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве;
  • уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х;
  • сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.

Полный текст обращения можно прочитать по ссылке.

Напомним, пенсионную реформу анонсировали в июне. Изначально предполагалось, что возраст выхода на пенсию поднимут до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Большинство россиян негативно отнеслось к изменениям.


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