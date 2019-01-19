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17:22, 19 января 2019 1 134
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Путину показали рязанский беспилотный трактор. Видео

Путину показали рязанский беспилотный трактор. Видео

Президенту России Владимиру Путину показали рязанский беспилотный трактор на выставке проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили в сюжете Первого канала.

«Беспилотный трактор „АгроБот“ — это революция в сельском хозяйстве: засеет, вспашет и соберет урожай без участия человека. На выставке хай-тек товаров, выпущенных при поддержке АСИ, это — один из самых запоминающихся экспонатов», — отметили в сюжете.

По словам директора направления «Новый бизнес» АСИ Артема Аветисяна, такие беспилотные системы ставятся на любой трактор.

Напомним, «умный» беспилотный комплекс производит в Рязани компания Avrora Robotics, резидент фонда Сколково.

Ранее в Рязанской области начали тестировать первые беспилотные снегоуборочные машины, разработанные компанией, а весной испытают беспилотный четырехместный автобус.


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