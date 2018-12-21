В Рязанской области начали тестировать беспилотные снегоуборочные машины

В Рязанской области начали тестировать первые беспилотные снегоуборочные машины. Об этом передает РИА «
В качестве беспилотников будут использовать технику рязанской компании Avrora Robotics.
Такая снегоуборочная машина представляет из себя мини-трактор с необходимым навесным оборудованием для уборки снега и светоотражателями.
Как отметил представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев, законопроект, который позволит автоматизированным беспилотникам выезжать на дороги общего пользования, представят в 2020 году.