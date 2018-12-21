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9:03, 21 декабря 2018 3 215
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В Рязанской области начали тестировать беспилотные снегоуборочные машины 3

В Рязанской области начали тестировать беспилотные снегоуборочные машины

В Рязанской области начали тестировать первые беспилотные снегоуборочные машины. Об этом передает РИА «Новости». В будущем такая техника может появиться в других пилотных регионах — Москве и Татарстане.

В качестве беспилотников будут использовать технику рязанской компании Avrora Robotics.

Такая снегоуборочная машина представляет из себя мини-трактор с необходимым навесным оборудованием для уборки снега и светоотражателями.

Как отметил представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев, законопроект, который позволит автоматизированным беспилотникам выезжать на дороги общего пользования, представят в 2020 году.


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