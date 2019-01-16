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8:55, 16 января 2019 2 939
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Весной в Рязани испытают беспилотный автобус на четыре места 5

Весной в Рязани испытают беспилотный автобус на четыре места

Весной 2019 года в одном из парков Рязани испытают новый российский беспилотный автобус на четыре места. Об этом пишут «Известия».

Беспилотник оснастят открытым салоном, рассчитанным на перевозку четырех человек по территориям закрытых парковых зон в теплое время года.

Машина с электрическим двигателем сможет перевозить пассажиров со скоростью до 25 километров в час. Запас хода составит 80 километров, а максимальное время работы без подзарядки — до восьми часов.

Если испытания пройдут успешно, автобус сможет стать первым отечественным беспилотником в своем сегменте.

В Российской ассоциации парков отметили, что внедрять такой транспорт пока не будут в зонах, где не регулируется движение пешеходов.

Предполагается, что за работой автобусов будут следить из диспетчерского центра.

Ранее гендиректор «Авроры Роботикс» Виталий Савельев объяснил суть системы работы такого транспорта.

Напомним, в Рязанской области начали тестировать первые беспилотные снегоуборочные машины.


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