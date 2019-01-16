Весной в Рязани испытают беспилотный автобус на четыре места

Весной 2019 года в одном из парков Рязани испытают новый российский беспилотный автобус на четыре места. Об этом пишут «
Беспилотник оснастят открытым салоном, рассчитанным на перевозку четырех человек по территориям закрытых парковых зон в теплое время года.
Машина с электрическим двигателем сможет перевозить пассажиров со скоростью до 25 километров в час. Запас хода составит 80 километров, а максимальное время работы без подзарядки — до восьми часов.
Если испытания пройдут успешно, автобус сможет стать первым отечественным беспилотником в своем сегменте.
В Российской ассоциации парков отметили, что внедрять такой транспорт пока не будут в зонах, где не регулируется движение пешеходов.
Предполагается, что за работой автобусов будут следить из диспетчерского центра.
Ранее гендиректор «Авроры Роботикс» Виталий Савельев
Напомним, в Рязанской области