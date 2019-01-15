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9:10, 15 января 2019 935
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В соцсетях предложили запустить флешмоб с рязанскими знаменитостями на неубранных улицах

В соцсетях предложили запустить флешмоб с рязанскими знаменитостями на неубранных улицах

В соцсетях предложили запустить флешмоб с рязанскими знаменитостями на неубранных улицах. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший депутат Рязанской гордумы и журналист Евгений Зызин.

Ранее в соцсети появился пост с фотографией шоумена Игоря Крысанова.

«На рязанских тротуарах лежит снег и упавшие с крыш куски льда. В самом центре города, на перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедской, вечером 14 января известный рязанец Игорь Крысанов стоит перед этой „полосой препятствий“ и прикидывает, преодолеет он ее или нет», — говорится в сообщении.

Зызин прокомментировал пост, предложив запустить флешмоб, фотографируя и выкладывая в сеть известных рязанцев, «с трудом преодолевающих снежные завалы».

Напомним, губернатор Николай Любимов раскритиковал уборку рязанских улиц. Позже рязанцы создали петицию с требованием почистить город от снега.

Фото со страницы Владимира Фролова


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