В соцсетях предложили запустить флешмоб с рязанскими знаменитостями на неубранных улицах. Об этом на своей странице в
Ранее в соцсети появился пост с фотографией шоумена Игоря Крысанова.
«На рязанских тротуарах лежит снег и упавшие с крыш куски льда. В самом центре города, на перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедской, вечером 14 января известный рязанец Игорь Крысанов стоит перед этой „полосой препятствий“ и прикидывает, преодолеет он ее или нет», — говорится в сообщении.
Зызин прокомментировал пост, предложив запустить флешмоб, фотографируя и выкладывая в сеть известных рязанцев, «с трудом преодолевающих снежные завалы».
Напомним, губернатор Николай Любимов
Фото со