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10:00, 12 января 2019 5 970
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«Такого ужаса никогда не было». Рязанец создал петицию с требованием почистить город от снега 5

«Такого ужаса никогда не было». Рязанец создал петицию с требованием почистить город от снега

Рязанец создал петицию с требованием почистить город от снега. Она опубликована на сайте change.org. в пятницу, 11 января.

«Сложилась критическая ситуация с уборкой снега. Не чистятся дороги, тротуары. Не убирается снег с кровель. Свисают опасные для жизни сосульки. Количество примеров не имеет уже числа! Призываем городские власти обратить скорейшее внимание на данную ситуацию! Такого ужаса никогда в Рязани не было! Требуем наладить работу коммунальных служб в Рязани», -написал автор.

К жалобе он прикрепил видео из поселка Ворошиловка. Комментируя ситуацию, мужчина рассказал, что «люди с колясками из-за этого ходят по проезжей части».

Пользователь призвал рязанцев публиковать фото и видеоматериалы в комментариях о ситуации по уборке снега в городе с указанными адресами.


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