«Такого ужаса никогда не было». Рязанец создал петицию с требованием почистить город от снега

Рязанец создал петицию с требованием почистить город от снега.
«Сложилась критическая ситуация с уборкой снега. Не чистятся дороги, тротуары. Не убирается снег с кровель. Свисают опасные для жизни сосульки. Количество примеров не имеет уже числа! Призываем городские власти обратить скорейшее внимание на данную ситуацию! Такого ужаса никогда в Рязани не было! Требуем наладить работу коммунальных служб в Рязани», -написал автор.
К жалобе он прикрепил видео из поселка Ворошиловка. Комментируя ситуацию, мужчина рассказал, что «люди с колясками из-за этого ходят по проезжей части».
Пользователь призвал рязанцев публиковать фото и видеоматериалы в комментариях о ситуации по уборке снега в городе с указанными адресами.