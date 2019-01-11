В пятницу, 11 января, в беседе с журналистами Николай Любимов раскритиковал уборку улиц в Рязани.
«Мягко говоря, не совсем качественно очищается город: улицы, тротуары и дворы. С помощью прокуратуры эту ситуацию можно поправить и не допускать ее в будущем», — отметил губернатор.
По его словам, в городе нужно наладить систему взаимодействия между дирекцией благоустройства и управляющими компаниями, а прокуратура займется контролем этой работы.
И.о. прокурора области Юрий Монахов рассказал, что поручил принимать экстренные меры за некачественную уборку улиц и наледи с крыш в регионе.
«В Рязани эту проблему мы устраним в короткий срок», — заключил Монахов.