Избитому в общежитии рязанскому боксеру после реабилитации в Москве требуются деньги на спецоборудование

Избитому в общежитии рязанскому боксеру Алексею Дудкину требуются деньги на спецоборудование. 19 января закончится реабилитация 16-летнего юноши в клинике Рошаля в Москве, куда его перевели на лечение в декабре. После выписки из нейрохирургического отделения подросток вернется домой в Ухоловский район.
Мать рязанца Елена Дудкина рассказала, что дома ее сыну потребуется спецоборудование: специальный костюм для снятия спастики и функциональная кровать, а также «много того, что не предусмотрено квотой».
Женщина уточнила, что в самочувствии Алексея есть изменения в лучшую сторону. «Он не разговаривает, но сознание повысилось: меня узнает, понимает, улыбается, когда звонят друзья и знакомые», — пояснила она.
В минздраве отметили, что самочувствие Дудкина удовлетворительное, а состояние средней тяжести. «Он приедет в сопровождении наших врачей в эту субботу домой. Дальше врачи будут определять его дальнейшую тактику реабилитации в наших учреждениях», — рассказали в ведомстве.
Отметим, после инцидента
Желающие помочь семье Дудкиных могут перевести деньги на карту Сбербанка: 4817 7601 7271 0067 на имя Елены Дудкиной. Ее номер телефона:
Напомним, 23 октября 16-летнего рязанца
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