Избитому в общежитии рязанскому боксеру после реабилитации в Москве требуются деньги на спецоборудование

Избитому в общежитии рязанскому боксеру Алексею Дудкину требуются деньги на спецоборудование. 19 января закончится реабилитация 16-летнего юноши в клинике Рошаля в Москве, куда его перевели на лечение в декабре. После выписки из нейрохирургического отделения подросток вернется домой в Ухоловский район.

Мать рязанца Елена Дудкина рассказала, что дома ее сыну потребуется спецоборудование: специальный костюм для снятия спастики и функциональная кровать, а также «много того, что не предусмотрено квотой».

Женщина уточнила, что в самочувствии Алексея есть изменения в лучшую сторону. «Он не разговаривает, но сознание повысилось: меня узнает, понимает, улыбается, когда звонят друзья и знакомые», — пояснила она.

В минздраве отметили, что самочувствие Дудкина удовлетворительное, а состояние средней тяжести. «Он приедет в сопровождении наших врачей в эту субботу домой. Дальше врачи будут определять его дальнейшую тактику реабилитации в наших учреждениях», — рассказали в ведомстве.

Отметим, после инцидента скончался отчим пострадавшего. Мать постоянно находится в клинике рядом с сыном.

Желающие помочь семье Дудкиных могут перевести деньги на карту Сбербанка: 4817 7601 7271 0067 на имя Елены Дудкиной. Ее номер телефона: +7 (952) 123-61-12 .

Напомним, 23 октября 16-летнего рязанца госпитализировали из общежития политехнического колледжа с закрытой черепно-мозговой травмой в Областную детскую клиническую больницу после спарринга с соседом. Юноша впал в кому. У него диагностировали телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.