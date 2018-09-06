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12:56, 6 сентября 2018 1 245
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Реконструкцию на площади Ленина провели без необходимых согласований 4

Реконструкцию на площади Ленина провели без необходимых согласований

Реконструкцию на площади Ленина провели без согласований с инспекцией по охране культурного наследия региона. Об этом ведомство сообщило RZN.info в ответе на официальный запрос.

В нем говорится, что во время реконструкции работы проводили в границах выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой острога посада Переяславль Рязанский». Для таких работ необходимо было подготовить проект обеспечения сохранности культурных объектов и передать его в на согласование в инспекцию по охране ОКН. Но этого сделано не было.

«Ни раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия, ни план проведениях спасательных археологических полевых работ до проведения земляных работ не были разработаны и на согласование в инспекцию не представлялись», — говорится в документе.

Таким образом, управление благоустройства города, которое было заказчиком работ, допустило «нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия».

В связи с этим инспекция и возбудила дело по части 3 статьи 7.13 КоАП РФ, 20 сентября его рассмотрит Советский райсуд.

Напомним, по оценке археологов, рабочие повредили историческое мощение XIX — начала XX веков и культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский.


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