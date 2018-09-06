Реконструкцию на площади Ленина провели без необходимых согласований

Реконструкцию на площади Ленина провели без согласований с инспекцией по охране культурного наследия региона. Об этом ведомство сообщило RZN.info в ответе на официальный запрос.
В нем говорится, что во время реконструкции работы проводили в границах выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой острога посада Переяславль Рязанский». Для таких работ необходимо было подготовить проект обеспечения сохранности культурных объектов и передать его в на согласование в инспекцию по охране ОКН. Но этого сделано не было.
«Ни раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия, ни план проведениях спасательных археологических полевых работ до проведения земляных работ не были разработаны и на согласование в инспекцию не представлялись», — говорится в документе.
Таким образом, управление благоустройства города, которое было заказчиком работ, допустило «нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия».
В связи с этим инспекция и возбудила
Напомним, по