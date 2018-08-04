Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев пообещал, что программа «На ножах» приедет в Рязань. Он провел мастер-класс на Лыбедском бульваре в субботу, 4 августа.
На гастрономическом фестивале рязанцы задавали шеф-повару вопросы. Одна из горожанок поинтересовалась, приедет ли программа телеканала «Пятница» в Рязань.
«Я приеду и предложу создателям программы эту идею. Определенно могу сказать, что да», — сказал Ивлев.
Перед мастер-классом и.о. главы администрации Рязани
Напомним, в пятницу, 3 августа, RZN.info
Справка:
«На ножах» - программа телеканала «Пятница», в которой шеф-повар Константин Ивлев ездит по стране и превращает убыточные рестораны в прибыльный бизнес.