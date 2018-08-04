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17:46, 4 августа 2018 263
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Константин Ивлев пообещал, что программа «На ножах» приедет в Рязань

Константин Ивлев пообещал, что программа «На ножах» приедет в Рязань

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев пообещал, что программа «На ножах» приедет в Рязань. Он провел мастер-класс на Лыбедском бульваре в субботу, 4 августа.

На гастрономическом фестивале рязанцы задавали шеф-повару вопросы. Одна из горожанок поинтересовалась, приедет ли программа телеканала «Пятница» в Рязань.

«Я приеду и предложу создателям программы эту идею. Определенно могу сказать, что да», — сказал Ивлев.

Перед мастер-классом и.о. главы администрации Рязани подарил Ивлеву нож десантника. Утром шеф-повар побывал на центральном рынке города и раскритиковал его.

Напомним, в пятницу, 3 августа, RZN.info провел с шеф-поваром прямую трансляцию.

Справка:

«На ножах» - программа телеканала «Пятница», в которой шеф-повар Константин Ивлев ездит по стране и превращает убыточные рестораны в прибыльный бизнес.


© RZN.info

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