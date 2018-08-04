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16:33, 4 августа 2018 709
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Карабасов подарил шеф-повару Константину Ивлеву нож десантника. Фото

Карабасов подарил шеф-повару Константину Ивлеву нож десантника. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 4 августа, на гастрономическом фестивале в честь Дня города и.о. главы администраторации Рязани Сергей Карабасов вручил подарок шеф-повару и телеведущему Константину Ивлеву. Мероприятие прошло возле цирка на Лыбедском бульваре.

Карабасов поздравил горожан с праздником. «Рязань в этом году отмечает 923-ю годовщину со дня образования. Как вы все знаете, мы исторически связаны с десантным училищем, которое в этом году отмечает вековой юбилей», — сказал глава мэрии.

После этого он пригласил на сцену Константина Ивлева и подарил ему нож десантника с гравировкой «Никто кроме нас. ВДВ».

«Чтобы он проводил все свои вкусные процедуры», — добавил Карабасов.

Ведущий праздника предположил, что этот нож сыграет свою роль в мастер-классе Ивлева. Шеф-повар проведет его в 17:00 там же, на Лыбедском бульваре.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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