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15:32, 18 июля 2018 373
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В Рязани рассмотрят дело о растрате «Автоколонны №1310»

В Рязани рассмотрят дело о растрате «Автоколонны №1310»

В Октябрьском районном суде начнут рассматривать уголовное дело о растрате чужого имущества бывшим сотрудником «Автоколонны №1310». Об этом сообщил сайт райсуда.

Заседание назначили на 19 июля 2018 года. По материалам уголовного дела, обвиняемый получил деньги за якобы выполненные по договору подряда работы и растратил их на оплату административных штрафов, которые назначили руководителям автоколонны.

Дело возбудили по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).

Напомним, рязанская «Автоколонна 1310» задолжала налоговой более 44 миллионов рублей. Ведомство просит признать банкротом муниципальное унитарное предприятие.

По состоянию на 25 июня 2018 года автоколонна задолжала по обязательным платежам 44 млн 47 тысяч 671 рубль 40 копеек. Мэрия уже дважды не допускала банкротства компании и остановки ее работы за счет кредитования муниципальными предприятиями, так как для коммерческих банков автоколонна не привлекательна.

Пока предприятие продолжает работать в штатном режиме.


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