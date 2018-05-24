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15:43, 24 мая 2018 1 653
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«Автоколонна 1310» может стать банкротом — Карабасов 3

«Автоколонна 1310» может стать банкротом — Карабасов

Рязанская «Автоколонна №1310» может стать банкротом. Об этом в четверг, 23 мая, заявил и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов на заседании гордумы.

Он отметил, что 25 июня счета предприятия могут заблокировать по требованию кредиторов.

По словам Карабасова, мэрия уже дважды не допускала банкротства компании и остановки ее работы за счет кредитования муниципальными предприятиями, так как для коммерческих банков автоколонна не привлекательна.

Ранее начальник городского управления транспорта Сергей Кулик говорил, что муниципальный транспорт Рязани терпит убытки из-за льгот в маршрутках. За первый квартал 2018 года из-за льготников, которые начали пользоваться маршрутками, муниципальный транспорт потерял 7,5 миллиона рублей. «Автоколонна 1310» потеряла около 630 тысяч пассажиров, а «УРТ» — 770 тысяч.

Напомним, в апреле автоколонну уличили в денежных махинациях.


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