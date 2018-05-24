Рязанская «Автоколонна №1310» может стать банкротом. Об этом в четверг, 23 мая, заявил и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов на заседании гордумы.
Он отметил, что 25 июня счета предприятия могут заблокировать по требованию кредиторов.
По словам Карабасова, мэрия уже дважды не допускала банкротства компании и остановки ее работы за счет кредитования муниципальными предприятиями, так как для коммерческих банков автоколонна не привлекательна.
Ранее начальник городского управления транспорта Сергей Кулик говорил, что муниципальный транспорт Рязани
Напомним, в апреле автоколонну уличили