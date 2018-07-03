«Автоколонна 1310» продолжит работать в штатном режиме. Об этом RZN.info сообщили в администрации города во вторник, 3 июля.
Налоговая заблокировала счета предприятия и направила в суд заявление о признании предприятия банкротом.
«Иск о банкротстве не означает остановку деятельности предприятия. „Автоколонна 1310“ будет работать в штатном режиме, в том числе в срок платить сотрудникам», — отметили в мэрии.
Суд назначит арбитражного управляющего, который поможет предприятию «финансово оздоровиться».
Ранее и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов
Также начальник городского управления транспорта Сергей Кулик говорил, что муниципальный транспорт Рязани
Напомним, в апреле автоколонну уличили