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13:37, 3 июля 2018 482
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«Автоколонна 1310» продолжит работать в штатном режиме — мэрия 1

«Автоколонна 1310» продолжит работать в штатном режиме — мэрия

«Автоколонна 1310» продолжит работать в штатном режиме. Об этом RZN.info сообщили в администрации города во вторник, 3 июля.

Налоговая заблокировала счета предприятия и направила в суд заявление о признании предприятия банкротом.

«Иск о банкротстве не означает остановку деятельности предприятия. „Автоколонна 1310“ будет работать в штатном режиме, в том числе в срок платить сотрудникам», — отметили в мэрии.

Суд назначит арбитражного управляющего, который поможет предприятию «финансово оздоровиться».

Ранее и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов заявил, что рязанская «Автоколонна №1310» может стать банкротом.

Также начальник городского управления транспорта Сергей Кулик говорил, что муниципальный транспорт Рязани терпит убытки из-за льгот в маршрутках. За первый квартал 2018 года из-за льготников, которые начали пользоваться маршрутками, муниципальный транспорт потерял 7,5 миллиона рублей. «Автоколонна 1310» потеряла около 630 тысяч пассажиров, а «УРТ» — 770 тысяч.

Напомним, в апреле автоколонну уличили в денежных махинациях.


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