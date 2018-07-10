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13:33, 10 июля 2018 222
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В горевшем доме на улице Грибоедова начали восстанавливать крышу

В горевшем доме на улице Грибоедова начали восстанавливать крышу

В горевшем доме №41 по улице Грибоедова начали восстанавливать крышу. Об этом сообщил сайт ГТРК «Ока».

Рабочие отремонтировали вентиляционные проходы, в квартирах появился газ, вода и свет.

На крыше уже сделали обрешетку — деревянный каркас будущей кровли.

Напомним, крыша дома загорелась днем 22 июня. Пожарные эвакуировали 50 человек, никто не пострадал.

Жильцам выплатили по десять тысяч рублей, но восстанавливать квартиры им придется за свой счет.


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