В горевшем доме на улице Грибоедова начали восстанавливать крышу

В горевшем доме №41 по улице Грибоедова начали восстанавливать крышу. Об этом сообщил
Рабочие отремонтировали вентиляционные проходы, в квартирах
На крыше уже сделали обрешетку — деревянный каркас будущей кровли.
Напомним, крыша дома
Жильцам
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В горевшем доме №41 по улице Грибоедова начали восстанавливать крышу. Об этом сообщил
Рабочие отремонтировали вентиляционные проходы, в квартирах
На крыше уже сделали обрешетку — деревянный каркас будущей кровли.
Напомним, крыша дома
Жильцам
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