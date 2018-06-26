Без газа, электричества и крыши. Жизнь после пожара в доме на улице Грибоедова

Спустя три дня после пожара около дома № 41 на улице Грибоедова до сих пор многолюдно: рабочие разбирают остатки обгоревшей кровли, подъезды отмывают от гари и сажи, в штабе при доме дежурят спасатели, представители власти и управляющей компании, а жильцы еще обсуждают пятничное происшествие.

Крыша четырехэтажки загорелась днем, когда большинство людей не было дома. Это, безусловно, помогло обойтись без жертв и пострадавших. Часть жильцов сразу переехали к родственникам или в предоставленную администрацией гостиницу, всем семьям выплатили по 10 тысяч рублей.

Сейчас жители гадают, как быстро им переложат крышу, приведут в порядок подъезды и за чей счет им делать ремонт в квартирах. А заодно строят предположения, из-за чего или кого мог случиться пожар.

Наталья Захлепина (3 этаж)

Когда начался пожар, жительница квартиры с третьего этажа Наталья Захлепина возвращалась с дачи, дома оставалась дочь.

«Она успела взять все необходимые вещи и документы и выйти на улицу, — рассказывает Наталья, показывая ущерб от пожара. — Когда нас пустили в дом после тушения везде текла вода. На потолке и обоях до сих пор остались подтеки в кухне, ванной и спальне».

По ее словам, больше повезло жильцам с натяжными потолками: «У жильцов 25-й квартиры вся вода скопилась под потолком и ничего не залило».

Галина Панькова (4 этаж)

Пенсионерке Галине Паньковой повезло меньше. Собрать необходимое она не успела, да и спуститься с четвертого этажа ей помогли пожарные.

«Я лежала и услышала грохот на чердаке, мне показалось, что с крыши бросают мусор. Потом в квартиру постучал пожарный и сказал, что загорелась кровля. Меня спустили на улицу и четыре часа я смотрела на все это», — поделилась пенсионерка.

После пожара, жильцы остались без газа и электричества, но съезжать из квартиры Галина Панькова не собирается.

Ее сын Юрий рассказал, что комиссия администрации города обошла все квартиры и составила акты об ущербе.

«У нас в квартире проходит панельный шов, поэтому потолок повредился очень сильно. Кто будет платить за ремонт, пока неизвестно», — заявил Юрий Паньков.

Анатолий Буйнов (3 этаж)

Анатолий Буйнов из 31-й квартиры считает, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. «Весь дом увешан проводами, а ЖЭУ даже не знает, кто их здесь проложил. По словам электрика, оборудование, которое здесь установлено даже не заземлено. Возможно, на чердаке что-то и произошло», — рассказал собеседник.

Он отмечает, что также на крышу мог залезть любой желающий.

«Раньше замок был привязан к лестнице, теперь ничего нет. Бывали случаи, когда туда забирались наркоманы, полиция снимала их. Поэтому причин пожара может быть много», — замечает Анатолий Буйнов.

Конечно, пенсионеры, с которыми удалось пообщаться, про страхование квартир даже не задумывались. Про причины пожара они говорят аккуратно, но подтверждают — попасть на чердак мог каждый. Что касается городских властей и сотрудников МЧС, то они пока таких комментариев не дают. При этом дежурить у дома не перестают и жильцам помогают, например, перенести вещи или добраться до квартиры.

«К примеру, на третьем этаже во втором подъезде живет пожилая бабушка. Раз в день мы вывозим ее на прогулку на коляске», — рассказал начальник управления ГО и ЧС Рязани Дмитрий Кожин. По словам представителя ГУ МЧС по Рязанской области, причины возгорания станут известны до конца июня.