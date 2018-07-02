Жильцам горевшего дома на улице Грибоедова дали газ и электричество. Об этом RZN.info рассказал начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев.
По его словам, доступ к газу открыли пока в одном подъезде, но в течение дня его получат и остальные. Электричество же провели во все квартиры по временной схеме от действующих сетей.
«Сегодня лаборатория проверит проводку в доме, если она уже достаточно высохла, то электричество в доме также восстановят», — добавил Ковалев.
Он отметил, что для будущей крыши уже подготовили основание, на неделе рабочие займутся ее перекрытием.
Напомним, крыша дома
Жильцам