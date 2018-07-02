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10:59, 2 июля 2018 815
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Жильцам горевшего дома на улице Грибоедова дали газ и электричество

Жильцам горевшего дома на улице Грибоедова дали газ и электричество

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Жильцам горевшего дома на улице Грибоедова дали газ и электричество. Об этом RZN.info рассказал начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев.

По его словам, доступ к газу открыли пока в одном подъезде, но в течение дня его получат и остальные. Электричество же провели во все квартиры по временной схеме от действующих сетей.

«Сегодня лаборатория проверит проводку в доме, если она уже достаточно высохла, то электричество в доме также восстановят», — добавил Ковалев.

Он отметил, что для будущей крыши уже подготовили основание, на неделе рабочие займутся ее перекрытием.

Напомним, крыша дома загорелась днем в пятницу, 22 июня. Пожарные эвакуировали 50 человек, никто не пострадал.

Жильцам выплатили по десять тысяч рублей, но восстанавливать квартиры им придется за свой счет.


© RZN.info

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