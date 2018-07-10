Руководство зоопарка «Ноев Ковчег» в Рязани оштрафовали на три тысячи рублей. Во вторник, 10 июля, такое решение вынесла региональная госинспекция по ветеринарии, передает
«Сегодня было рассмотрено административное дело в присутствии районного прокурора, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности руководства зоопарка по части 1 статьи 10.8 КоАП в размере трех тысяч рублей», — сказал начальник отдела инспекторского надзора по работе с территориями управления ветеринарии Николай Кирюхин.
Напомним, рязанские зоозащитники
В ходе проверки прокуратура выявила