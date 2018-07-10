Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:41, 10 июля 2018 113
 0    0

Руководство зоопарка «Ноев Ковчег» в Рязани оштрафовали

Руководство зоопарка «Ноев Ковчег» в Рязани оштрафовали

Руководство зоопарка «Ноев Ковчег» в Рязани оштрафовали на три тысячи рублей. Во вторник, 10 июля, такое решение вынесла региональная госинспекция по ветеринарии, передает ТАСС.

«Сегодня было рассмотрено административное дело в присутствии районного прокурора, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности руководства зоопарка по части 1 статьи 10.8 КоАП в размере трех тысяч рублей», — сказал начальник отдела инспекторского надзора по работе с территориями управления ветеринарии Николай Кирюхин.

Напомним, рязанские зоозащитники пожаловались на плохие условия в передвижном зверинце «Ноев Ковчег». Позже владельцы передвижного зоопарка показали условия содержания животных.

В ходе проверки прокуратура выявила нарушения ветеринарного законодательства в зоопарке.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:41, 10 июля 2018
Руководство зоопарка «Ноев Ковчег» в Рязани оштрафовали
17:27, 10 июля 2018
Рязанские волонтеры записали видеообращение к футболистам сборной России
15:27, 10 июля 2018
В Сасове снесли памятник, установленный к 50-летию СССР. Видео
14:54, 10 июля 2018
Греков поручил активизировать работу по решению проблем обманутых дольщиков
14:36, 10 июля 2018
Глава МВД предложил привлекать волонтеров к поиску запрещенной информации в интернете 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу

Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу

Рязанцы посетили футбольные матчи иностранных команд и рассказали корреспонденту RZN.info свои впечатления.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 352 680
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:40, 30 июня 2018 34 759
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 441
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 27 060
В Рязанском районе столкнулись две машины
15:17, 3 июля 2018 26 082
В Рязани во второй раз прошел губернский бал для медалистов. Фото
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 13.07.2018
Архив голосований
Форум