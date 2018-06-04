Стала известна причина пожара на рязанском заводе

Пожар на картонно-рубероидном заводе в Рязани начался из-за возгорания емкости с битумом, передает
Напомним, в понедельник, 4 июня, на картонно-рубероидном заводе
Никто не пострадал.
На место
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Пожар на картонно-рубероидном заводе в Рязани начался из-за возгорания емкости с битумом, передает
Напомним, в понедельник, 4 июня, на картонно-рубероидном заводе
Никто не пострадал.
На место
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