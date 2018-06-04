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19:11, 4 июня 2018 644
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Стала известна причина пожара на рязанском заводе

Стала известна причина пожара на рязанском заводе

Пожар на картонно-рубероидном заводе в Рязани начался из-за возгорания емкости с битумом, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник, 4 июня, на картонно-рубероидном заводе загорелся склад мастики. С огнем боролись более двух часов. По последним данным, площадь пожара составила около 400 квадратных метров.

Никто не пострадал.

На место выезжала лаборатория для мониторинга вредных веществ в воздухе.


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