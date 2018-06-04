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14:24, 4 июня 2018 6 217
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В Рязани загорелся завод

В Рязани загорелся завод

В понеделник, 4 июня, в Рязани загорелся картонно-рубероидный завод. В региональном ГУ МЧС RZN.info сообщили, что на место выехали восемь пожарных расчетов.

Информациии о пострадавших пока нет.

Позже в МЧС рассказали подробности тушения.

Фото Александра Тимошина, Екатерины Мазуровой, Ксюши Прялухиной


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