В Рязани загорелся завод

В понеделник, 4 июня, в Рязани загорелся картонно-рубероидный завод. В региональном ГУ МЧС RZN.info сообщили, что на место выехали восемь пожарных расчетов.
Информациии о пострадавших пока нет.
Позже в МЧС
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В понеделник, 4 июня, в Рязани загорелся картонно-рубероидный завод. В региональном ГУ МЧС RZN.info сообщили, что на место выехали восемь пожарных расчетов.
Информациии о пострадавших пока нет.
Позже в МЧС
Фото
© RZN.info
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Цифровизация всех сфер жизни стала главным трендом развития общества за последние несколько лет.