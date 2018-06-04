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15:27, 4 июня 2018 1 062
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Специалисты проверят воздух у загоревшегося в Рязани завода

Специалисты проверят воздух у загоревшегося в Рязани завода

Специалисты проверят воздух у загоревшегося в Рязани завода, передает «РИА Новости».

На место выехала лаборатория для мониторинга вредных веществ.

Напомним, в понедельник, 4 июня, на картонно-рубероидном заводе загорелся склад мастики на площади 600 квадратных метров. По данным на 14:50 пламя не потушили.

На пожаре никто никто не пострадал.

Фото Екатерины Мазуровой


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