Специалисты проверят воздух у загоревшегося в Рязани завода, передает «
На место выехала лаборатория для мониторинга вредных веществ.
Напомним, в понедельник, 4 июня, на картонно-рубероидном заводе
На пожаре никто никто
Фото
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Специалисты проверят воздух у загоревшегося в Рязани завода, передает «
На место выехала лаборатория для мониторинга вредных веществ.
Напомним, в понедельник, 4 июня, на картонно-рубероидном заводе
На пожаре никто никто
Фото
© RZN.info
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Цифровизация всех сфер жизни стала главным трендом развития общества за последние несколько лет.