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10:17, 29 июня 2018 1 781
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Уволенная со скандалом завотделением рязанского кардиодиспансера восстановилась на работе через суд 1

Уволенная со скандалом завотделением рязанского кардиодиспансера восстановилась на работе через суд

Заведующая Диспансерно-консультативным отделением рязанского кардиодиспансера Татьяна Лазарева, уволенная после скандала с застольем в кабинете, восстановилась на работе через суд. Также учреждение обязали выплатить компенсацию, сообщила пресс-служба облсуда.

Врач проиграла процесс в Железнодорожном районном суде и подала на апелляцию в областной.

«Рязанский областной суд, рассмотрев жалобу отменил решение Железнодорожного районного суда и принял решение о признании незаконным приказа об увольнении с работы, восстановлении на работе, оплате вынужденного прогула, взыскании компенсации морального вреда», — сообщили корреспонденту RZN.info в суде.

Напомним, 10 января в сети появилось видео с застольем в рязанском кардиодиспансере. Из-за него лишились должностей заместитель главврача и заведующая отделением. Министр здравоохранения области назвал произошедшее «неприятным моментом».

Через два дня в сети появилась петиция за восстановление заведующей отделением в должности, набравшая несколько тысяч подписей. По словам ее автора, Михаила Ерошина, уволенная заведующая спасла не одну жизнь за свою трудовую практику.

Отметим, что областной минздрав тогда заявил, что врачи уволились по собственному желанию.


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