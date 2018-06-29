Уволенная со скандалом завотделением рязанского кардиодиспансера восстановилась на работе через суд

Заведующая Диспансерно-консультативным отделением рязанского кардиодиспансера Татьяна Лазарева, уволенная после
Врач проиграла процесс в Железнодорожном районном суде и подала на апелляцию в областной.
«Рязанский областной суд, рассмотрев жалобу отменил решение Железнодорожного районного суда и принял решение о признании незаконным приказа об увольнении с работы, восстановлении на работе, оплате вынужденного прогула, взыскании компенсации морального вреда», — сообщили корреспонденту RZN.info в суде.
Напомним, 10 января в сети появилось видео с застольем в рязанском кардиодиспансере. Из-за него лишились должностей заместитель главврача и заведующая отделением. Министр здравоохранения области назвал произошедшее «неприятным моментом».
Через два дня в сети появилась петиция за восстановление заведующей отделением в должности, набравшая
Отметим, что областной минздрав тогда заявил, что врачи