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20:30, 6 февраля 2018 2 438
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Уволенные после скандала в кардиодиспансере врачи ушли «по собственному желанию» 1

Уволенные после скандала в кардиодиспансере врачи ушли «по собственному желанию»

Врачи, уволенные после скандала в рязанском кардиодиспансере ушли, написав заявление «по собственному желанию». Об этом говорится в письме регионального минздрава, полученном президентом «Лиги защиты врачей» Семеном Гальпериным, сообщил портал «Медвестник».

Гальперин пожаловался в ведомство на несоразмерность наказания, примененного к медикам. В минздраве ответили, что замглавврача диспансера и заведующая диспансерно-консультативным отделением, «оценив вину и силу содеянного, по собственной инициативе решили расторгнуть трудовые отношения с учреждением и были уволены с занимаемых должностей по пункту 3 части 1 статьи 77 ТК РФ», то есть по собственному желанию.

Также отмечается, что на момент инцидента завотделением Галина Лазарева находилась в отпуске.

«К сожалению, доктора написали заявления об увольнении по собственному желанию. В данной ситуации апелляции бесперспективны», — считает президент «Лиги защиты врачей».

Собственное желание подразумевает свободное волеизъявление

Юрист Андрей Хаджиев отметил, что собственное желание подразумевает свободное волеизъявление, решение работника. Если же заявление было написано под давлением, уговорами или угрозами работадателя, то оно не имеет юридической силы. При этом работник должен доказать факт давления через суд.

Напомним, 10 января в сети появилось видео с застольем в рязанском кардиодиспансере. Из-за него лишились должностей заместитель главврача и заведующая отделением. Министр здравоохранения области назвал произошедшее «неприятным моментом». 12 января появилась петиция за восстановление в должности заведующей отделением Галины Лазаревой в должности появилась в сети. По словам ее автора, Михаила Ерошина, уволенная заведующая спасла не одну жизнь за свою трудовую практику. Под обращением подписались более десяти тысяч человек.


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Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.

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