Уволенные после скандала в кардиодиспансере врачи ушли «по собственному желанию»

Врачи, уволенные после скандала в рязанском кардиодиспансере ушли, написав заявление «по собственному желанию». Об этом говорится в письме регионального минздрава, полученном президентом «Лиги защиты врачей» Семеном Гальпериным, сообщил портал «
Гальперин пожаловался в ведомство на несоразмерность наказания, примененного к медикам. В минздраве ответили, что замглавврача диспансера и заведующая диспансерно-консультативным отделением, «оценив вину и силу содеянного, по собственной инициативе решили расторгнуть трудовые отношения с учреждением и были уволены с занимаемых должностей по пункту 3 части 1 статьи 77 ТК РФ», то есть по собственному желанию.
Также отмечается, что на момент инцидента завотделением Галина Лазарева находилась в отпуске.
«К сожалению, доктора написали заявления об увольнении по собственному желанию. В данной ситуации апелляции бесперспективны», — считает президент «Лиги защиты врачей».
Собственное желание подразумевает свободное волеизъявление
Юрист Андрей Хаджиев отметил, что собственное желание подразумевает свободное волеизъявление, решение работника. Если же заявление было написано под давлением, уговорами или угрозами работадателя, то оно не имеет юридической силы. При этом работник должен доказать факт давления через суд.
Напомним, 10 января в сети