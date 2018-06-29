Губернатор Николай Любимов предложил дать регионам право создавать научно-технологические центры. Об этом он сказал в четверг, 28 июня, на заседании президиума Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации, передает
«В регионе мы начали масштабную цифровую трансформацию, и ключевой точкой этой работы должно стать создание инновационного научно-технологического центра, который будет обеспечивать инфраструктуру для инновационного прорыва», — сказал Любимов.
По его словам, в настоящее время инициатором такого проекта может быть организация высшего образования или научное учреждение, которое соответствует установленным критериям. А для регионов такие критерии — «слишком высоки».
Он предложил расширить перечень инициаторов проектов, представив такие права субъектам России.
Напомним, на базе бывшего училища связи в Рязани
На базе центра также появится колледж, где будут