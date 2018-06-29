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9:24, 29 июня 2018 207
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Любимов предложил дать регионам право создавать научно-технологические центры

Любимов предложил дать регионам право создавать научно-технологические центры

Губернатор Николай Любимов предложил дать регионам право создавать научно-технологические центры. Об этом он сказал в четверг, 28 июня, на заседании президиума Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации, передает ТАСС.

«В регионе мы начали масштабную цифровую трансформацию, и ключевой точкой этой работы должно стать создание инновационного научно-технологического центра, который будет обеспечивать инфраструктуру для инновационного прорыва», — сказал Любимов.

По его словам, в настоящее время инициатором такого проекта может быть организация высшего образования или научное учреждение, которое соответствует установленным критериям. А для регионов такие критерии — «слишком высоки».

Он предложил расширить перечень инициаторов проектов, представив такие права субъектам России.

Напомним, на базе бывшего училища связи в Рязани создается научно-технологический центр. В помещении оборудуют современный agile-офис на 700 рабочих мест, который позволит расширять сотрудничество региона с крупными IT-компаниями.

На базе центра также появится колледж, где будут обучать бережливому производству и новым подходам в IT-сфере.


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