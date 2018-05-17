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12:00, 17 мая 2018 1 078
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С нового учебного года в Рязани начнут обучать бережливым технологиям — Любимов

С нового учебного года в Рязани начнут обучать бережливым технологиям — Любимов

С нового учебного года в Рязани начнут обучать бережливым технологиям. Об этом рассказал Николай Любимов в ходе федерального форума «Производительность 360», передает ТАСС.

Обучение бережливому производству начнут в колледже, который откроют при иновационном научно-технологическом центре. В год колледж будет готовить около тысячи специалистов в IT-сфере и порядка 150-200 человек в сфере бережливого производства.

Инновационный научно-технологический центр создается на базе бывшего училища связи в Рязани.

Отмечается, что в помещении также оборудуют современный agile-офис на 700 рабочих мест, который позволит расширять сотрудничество региона с крупными IT-компаниями.


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