С нового учебного года в Рязани начнут обучать бережливым технологиям. Об этом рассказал Николай Любимов в ходе федерального форума «Производительность 360», передает
Обучение бережливому производству начнут в колледже, который откроют при иновационном научно-технологическом центре. В год колледж будет готовить около тысячи специалистов в IT-сфере и порядка 150-200 человек в сфере бережливого производства.
Инновационный научно-технологический центр создается на базе бывшего училища связи в Рязани.
Отмечается, что в помещении также оборудуют современный agile-офис на 700 рабочих мест, который позволит расширять сотрудничество региона с крупными IT-компаниями.